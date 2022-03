La Russie cesse de participer au Conseil de l'Europe

(Belga) La Russie ne participera plus au Conseil de l'Europe, a annoncé jeudi le ministère russe des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse d'Etat Tass.

Selon lui, "les pays de l'UE et de l'Otan, qui sont hostiles à la Russie, continuent sur la voie de la destruction du conseil et de l'espace humanitaire et juridique commun en Europe". "La Russie ne contribuera pas à la transformation par les membres de l'Otan, en les suivant docilement, de la plus ancienne organisation européenne en un autre lieu dédié à la gloire et la supériorité de l'Occident. Laissons-les prendre plaisir à interagir les uns avec les autres, sans la Russie", a déclaré le ministère. Le 25 février, le Conseil de l'Europe avait décidé de "suspendre" toute participation des diplomates et délégués russes aux principales instances de l'organisation paneuropéenne "avec effet immédiat", en réponse à "l'attaque armée" contre l'Ukraine, indiquait l'AFP. La suspension des "droits de représentation" de la Russie concernait le Comité des ministres, l'"exécutif" de l'organisation où siègent les diplomates des 47 Etats membres, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). La Russie en restait toutefois membre. (Belga)