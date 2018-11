La Russie lance des frappes aériennes en Syrie après une attaque au "chlore"

(Belga) La Russie a mené des frappes aériennes en Syrie contre les positions de "terroristes" syriens qu'elle accuse d'avoir mené une attaque au chlore samedi à Alep (nord-ouest), tenue par le régime de Damas, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense.

"Des frappes aériennes ont été menées par des avions de l'armée russe", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense Igor Konachenkov cité par l'agence russe TASS, précisant que "suite aux frappes, toutes les cibles des combattants ont été détruites". Ces frappes ont eu lieu suite à ce que le ministère de la Défense russe affirme être une attaque des ces "combattants" - terme utilisé par la Russie pour désigner les rebelles syriens - avec des armes contenant du chlore. Samedi soir des "groupes terroristes", se trouvant dans la zone tampon d'Idleb (nord-ouest) contrôlée par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ont tiré à l'aide de lance-grenades des "explosifs contenant apparemment du chlore", a déclaré M. Konachenkov, citant une source militaire russe sur place. Des médias d'Etat syriens et une ONG ont rapporté qu'une centaine de Syriens avaient été hospitalisés pour des difficultés respiratoires à Alep après avoir inhalé des "gaz toxiques". "Selon des informations préliminaires, confirmées par les symptômes d'empoisonnement présentés par les victimes, les obus tirés sur les quartiers résidentiels d'Alep contenaient du chlore", a déclaré M. Konachenkov. Des chimistes militaires russes sont arrivés dans cette région pour porter assistance aux victimes et évaluer la situation, a-t-il ajouté. Selon lui, 46 personnes, dont huit enfants, ont souffert d'exposition aux produits chimiques et ont été hospitalisées. Durant le conflit syrien, qui dure depuis sept ans, les pays occidentaux ont accusé à de nombreuses occasions Damas d'avoir fait usage d'armes chimiques contre la population civile, des accusation toujours réfutées par le régime de Damas et son principal soutien, la Russie. (Belga)