La Russie suspend sa participation au Traité INF

(Belga) La Russie a suspendu sa participation au Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF), a annoncé samedi le président Vladimir Poutine, d'après l'agence de presse russe TASS.

Cette décision fait suite aux déclarations de Donald Trump, qui a affirmé la veille que les Etats-Unis allaient "suspendre leurs obligations dans le cadre du traité INF et lancer le processus de retrait", qui "sera achevé dans six mois à moins que la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte". Conclu en 1987 entre l'URSS et Washington, le traité INF avait mis un terme à la crise des euromissiles déclenchée par le déploiement des SS-20 soviétiques à têtes nucléaires ciblant les capitales européennes. (Belga)