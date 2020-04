La série "Modern Family", sitcom à succès, tire le rideau

(Belga) Parmi les derniers poids lourd des "sitcoms" sur les grandes chaînes américaines, la série "Modern Family" raccroche, nouveau signe du ralentissement d'un genre pourtant toujours très populaire.

Pour son final, la série de la chaîne ABC s'est offert deux heures de programmes, avec un documentaire en ouverture puis un épisode en deux parties, qui sera diffusé mercredi soir aux Etats-Unis. L'occasion de s'amuser une dernière fois des tribulations du clan Pritchett, qui sévit depuis 11 saisons et 248 épisodes. Même si elle continue de réaliser des audiences de bonnes tenues, près de 4 millions de téléspectateurs par épisode cette saison, "Modern Family" est assez loin des standards de ses débuts. La série réunissait ainsi 14 millions de personnes en moyenne en 2013-14, à une époque certes où la place occupée par les plateformes de vidéo en ligne était bien moindre. C'est surtout lors de ses premières saisons qu'elle a pesé, séduisant le public comme la critique, au point de décrocher un Golden Globe de la meilleure série comique en 2012, les récompenses remises par l'association des journalistes étrangers de Hollywood. "Modern Family" a su allier le piquant de dialogues enlevés et d'une mise en scène décalée de faux documentaire façon "The Office", avec un ton bienveillant. "Nous avons démarré en 2009, à une époque où la comédie s'orientait résolument vers le cynisme", a écrit, pour le site The Hollywood Reporter, Christopher LLoyd, l'un des deux créateurs de la série. "Et il y avait beaucoup de choses vraiment drôles", s'est-il souvenu, "mais il semblait y avoir une ouverture pour une comédie qui avait des sentiments." La recette a fonctionné, confirmant qu'il existait encore une demande pour un style présenté comme condamné. La série a aussi été saluée pour avoir inclus un couple gay parmi ses personnages principaux, qui adopte une petite fille. Ce n'était pas le premier du genre, mais sa récurrence à l'écran a contribué à banaliser la présence de personnages homosexuels à la télévision américaine. "Modern Family" a aussi mis en scène une femme hispanique dans un rôle majeur, ce qui se faisait très peu à l'époque. Le personnage de Gloria, Colombienne d'origine interprétée par Sofia Vergara, a cependant valu aussi des critiques aux auteurs, accusé d'avoir présenté une caricature. La production a réussi à boucler le tournage du dernier épisode avant le confinement lié au coronavirus. Pour finir, "Modern Family" se propose simplement d'amener, comme depuis 11 ans, "quelque chose d'un peu positif, un peu de joie dans la vie des gens", a expliqué Nolan Gould, qui joue Luke Dunphy dans la série, au site Hollywood Life.