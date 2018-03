La série "Roseanne" reconduite pour une saison supplémentaire

La chaîne ABC a annoncé vendredi avoir reconduit pour une saison supplémentaire la série "Roseanne", moins de trois jours après son retour à la télévision, pour la première fois depuis plus de 20 ans, marqué par un immense succès d'audience.

"Vous l'avez demandé! Roseanne a droit à une saison supplémentaire!", a tweeté vendredi la chaîne, filiale du groupe Disney. Il s'agira de la onzième saison de la série.

"Je viens de recevoir l'appel. Merci ABC!" a répondu, via son propre compte Twitter, l'actrice principale et scénariste de la série, Roseanne Barr.

"Merci à la famille de +Roseanne+ (y compris les fans). B'aruch Hashem", ce qui signifie "grâce à Dieu" en hébreu, a ajouté la comédienne, qui est juive.

Diffusé sur le chaîne ABC mardi soir, le premier volet de la dixième saison de "Roseanne" a réuni 18,2 millions de spectateurs, selon l'institut Nielsen.

Aucune autre série n'a fait mieux cette saison, à part un épisode de "This is Us" sur NBC, qui avait dû son audience exceptionnelle (26,9 millions de téléspectateurs) au fait qu'il avait été diffusé immédiatement après le Super Bowl, la finale de la ligue de football américain NFL, qui avait rassemblé 103,4 millions de personnes devant leur écran.

Le président américain lui-même a appelé Roseanne Barr mercredi pour la féliciter de ces audiences. L'actrice a soutenu publiquement Donald Trump lors de sa campagne et depuis son arrivée à la Maison Blanche.

Tout comme à l'époque de sa première diffusion, entre 1988 et 1997, "Roseanne" est l'une des rares séries à mettre en scène la classe ouvrière américaine.

Dans le premier épisode de la dixième saison, Roseanne échange avec sa soeur Jackie au sujet de l'élection présidentielle américaine de 2016 et de son soutien pour Trump.