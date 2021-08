La seule femme qui assiste à la conférence de presse des talibans pose une question sur les droits des Afghanes (vidéo)

Les talibans ont promis d'oeuvrer à la réconciliation en Afghanistan, disant avoir pardonné à leurs adversaires et vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique, mais plusieurs pays occidentaux attendent de juger sur pièces pour définir leur attitude à leur égard.

Selon plusieurs médias, il n'y avait qu'une seule femme journaliste présente à cette première conférence de presse: Charlotte Bellis, une journaliste expérimentée, originaire de Nouvelle-Zélande travaillant pour Al Jazeera en Afghanistan depuis 2019. Elle a été la première personne dans la mêlée médiatique assise devant les talibans à poser une question, ses mèches blondes sortant de son voile.

Dans les images de l'événement sous haute tension, Charlotte Bellis semble calme et mesurée alors qu'elle se présente aux nouveaux dirigeants afghans et pose sa question percutante.

Et cette question, jugée comme audacieuse, concernait le respect des droits de milliers de femmes afghanes.

"Je veux vous parler des droits des femmes et des droits des filles, de savoir si les femmes seront autorisées à travailler et si les filles iront toujours à l'école", a-t-elle déclaré. "Quelles assurances pouvez-vous donner aux femmes et aux filles que leurs droits seront protégés ?"

Zabiullah Mujahid, un porte-parole des talibans lors de l'événement, a assuré aux journalistes que "l'Émirat islamique" accorderait aux femmes leurs droits tant qu'elles respecteraient la charia.

"Les femmes auront tous leurs droits. Que ce soit au travail ou dans d'autres activités, car les femmes sont un élément clé de la société", a-t-il déclaré.

"Nous garantissons tous leurs droits dans les limites de l'Islam."

Un autre porte-parole taliban, basé à Doha, Suhail Shaheen, a également affirmé à Sky News que le port de la burqa, un voile qui recouvre tout le corps et le visage, avec une grille en tissu au niveau des yeux, ne serait plus cette fois-ci obligatoire pour les femmes, ajoutant qu'il y avait "différents types" de voile.