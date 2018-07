La Silicon Valley fait du charme à l'Afrique, vaste marché non régulé

Avec ses hamacs colorés et sa table de ping-pong, ses jeunes cadres branchés en permanence sur leurs smartphones, le nouvel incubateur "high tech" de Facebook à Lagos n'a rien à envier aux sièges des start-up installés de l'autre côté de l'Atlantique, dans la Silicon Valley.

Le géant américain vient de jeter son dévolu sur Yaba - aussi surnommé "Yabacon Valley"-, au coeur de la bouillonnante capitale économique nigériane, aujourd'hui courtisée par les poids lourds mondiaux des nouvelles technologies.

Pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat auprès d'une jeunesse africaine de plus en plus connectée, Google et Facebook ont tous deux lancé en mai de nouveaux projets à Lagos.

Mais le Nigeria, marché gigantesque de quelque 180 millions d'habitants, n'est pas le seul à aiguiser les appétits: la conquête de l'Afrique est devenue une priorité pour les entreprises de la Silicon Valley.

Le lancement en juin du premier laboratoire d'intelligence artificielle par Google au Ghana, l'un de nombreux 'tech hubs' créés ces derniers mois sur le continent, en est une nouvelle preuve.

La démographie joue un rôle clé: la population africaine représente environ 1,2 milliard de personnes, dont 60% sont âgées de moins de 24 ans. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2050, selon les Nations unies.

"Il y a clairement une opportunité pour les entreprises comme Facebook et Google de s'installer et d'imposer leur marque sur le sol" africain, explique Daniel Ives pour GBH Insights, un cabinet de conseil basé à New-York.

"Si vous regardez Netflix, Amazon, Facebook, Apple, où peuvent-ils encore croître? Il faut viser l'international", souligne ce chercheur en technologies.

Facebook n'a pas encore de bureau permanent au Nigeria. Mais l'incubateur de Yaba, créé en partenariat avec des start-up locales, est une première étape pour "cultiver la communauté tech", qui n'en est qu'à ses balbutiements, selon Ebele Okobi, directrice des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique.

Facebook s'est ainsi engagé à former 50.000 personnes à travers le pays afin "de leur donner les connaissances en numérique nécessaires pour réussir", affirme-t-elle.

En échange de ces formations, Facebook, qui recense déjà quelque 26 millions d'utilisateurs au Nigeria, compte bien poursuivre son expansion, mais aussi tester de nouvelles stratégies pour le groupe.

- Cyber-colonisation ? -

Jusque-là, la plupart des gouvernements africains ont réservé un accueil chaleureux aux géants de la tech.

Cette semaine, le vice-président du Nigeria Yemi Osinbajo s'est rendu en Californie pour rencontrer des investisseurs américains. Il y a promis un "soutien actif" à Google pour conquérir le fameux "prochain milliard d'utilisateurs" qui fait rêver les industriels du numérique.

"On veut que les prochains Zuckerberg soient nigérians", affirme à l'AFP son conseiller pour l'innovation et l'entrepreneuriat, Ife Adebayo.

Peu de secteurs donnent autant d'espoir de développement que celui des nouvelles technologies pour révolutionner le domaine de la santé ou de l'agriculture.

Ubenwa en est un exemple. Cette application, conçue au Nigeria, est surnommée le "Shazam pour bébés". Si Shazam permet d'identifier une chanson ou un artiste à partir d'un extrait musical, Ubenwa analyse les pleurs des nouveaux-nés pour diagnostiquer les asphyxies à la naissance.

Détecter plus tôt les problèmes respiratoires, à l'origine de nombreux cas de mortalité infantile, pourrait sauver des milliers de vies dans un pays comme le Nigeria, où la plupart des hôpitaux sont sous-équipés et en sous-effectif.

"Les Africains devraient être ceux qui apportent les solutions" aux problèmes sur le continent, estime Tewodros Abebe, auteur d'une thèse sur les nouvelles technologies à l'université d'Addis Abeba, en Ethiopie.

"Personne ne peut comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés mieux que ceux qui sont directement affectés", assure-t-il.

Ce spécialiste balaie toutefois les critiques qui voient une forme de "cyber-colonisation" derrière les actions de Facebook et de Google.

"Je pense que travailler ensemble est une bonne façon de transférer la technologie en Afrique", dit-il. "S'ils étaient seulement là pour faire du business alors on pourrait dire que c'est de la colonisation."

- 'Epocalypse' -

Alors que les nouvelles technologies gagnent du terrain, les gouvernements africains sont de plus en plus sous pression pour mieux réguler le secteur et protéger les données personnelles.

Les législations encadrant la vie privée restent quasi inexistantes dans de nombreux pays du continent, contrairement à l'Europe qui a récemment adopté un texte pionnier, le Règlement général sur la protection des données.

Après le scandale Cambridge Analytica, dans lequel Facebook a été mis en cause pour avoir permis l’utilisation des données de millions d'utilisateurs à des fins politiques, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, des ONG craignent que l'Afrique devienne le nouveau terrain de jeu d'entreprises sans scrupules.

"Nous pourrions nous retrouver à avancer les yeux fermés vers un monde où une poignée d'entreprises de tech exerceraient un monopole du contrôle de pans entiers de l'économie mondiale", notait Global Justice Now dans un rapport baptisé "Epocalypse Now" (mai 2018).

"Cela pourrait aggraver les inégalités Nord-Sud", si ces deux régions n'adoptent pas les mêmes régulations, selon cette ONG basée à Londres.

Des inquiétudes partagées par Renata Avila, chercheuse à la World Wide Web Foundation, un organisme basé à Genève qui milite pour l'égalité numérique.

"Le message -que l'on entend actuellement- est que l'Afrique a besoin d'investissements et qu'elle a besoin de développer ces industries (...). Mais cela reste très peu contrôlé", dit-elle. "Le développement ne devrait pas être incompatible avec la protection de la vie privée".