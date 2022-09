La situation géopolitique s'aggrave et a des conséquences très concrètes en Europe: quelles sont-elles?

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi la mobilisation de 300.000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine, se disant prêt à utiliser "tous les moyens" de son vaste arsenal contre l'Occident. Cette situation géopolitique a des répercussions très concrètes sur les marchés financiers, comme nous l'explique Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

Tut d'abord, le risque d'une pénurie de gaz s'accroît selon la spécialiste. "Nous avons déjà réduit nos importations de gaz de l'ordre de 80% mais on garde encore 20% des flux de gaz qui viennent de la Russie vers l'Europe. Et ces flux risquent de tomber à zéro", détaille-t-elle. Cette crainte a entraîné une nouvelle hausse des prix du gaz ainsi que du pétrole. "Heureusement, ça intervient après plusieurs semaines de baisse des prix. Donc la hausse n'a pas conduit à retrouver les pics en termes de prix qu'on avait observés durant l'été", éclaire Charlotte de Montpellier.

Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de solution miracle

Pour faire face à ces hausses, les syndicats réclament un plafonnement des prix de l'énergie voire un retour à un tarif fixe. Est-ce envisageable? "Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de solution miracle à la situation actuelle parce que le vrai problème est que l'on n'a pas suffisamment de gaz pour l'ensemble de la demande. Donc les prix vont rester tendus. En termes de plafonnement des prix du gaz, c'est très compliqué à mettre en place pour le gaz liquéfié qui est transporté par bateau. Car nous sommes en concurrence avec d'autres pays. C'est plus possible avec le gaz qui arrive via les gazoducs depuis la Norvège car là, il pourrait y avoir des négociations qui pourraient faire baisser la pression sur les prix", détaille l'économiste.

Avant de conclure : "En Belgique, on sait que l'on a un mécanisme de protection assez important: l'indexation automatique des salaires et des prestations sociales. Si on cumule ça avec les mesures qui sont mises en place pas, on a un choc sur les ménages qui est quand même moins important que dans les pays voisins. Mais ça n'empêche, un choc très négatif pour la Belgique dans son ensemble".