La star du porno Stormy Daniels révèle sa relation sexuelle avec Trump et comment il l'a séduite: "Vous n'oserez pas me donner une fessée"

La star du porno Stormy Daniels a affirmé dimanche, lors d'un entretien diffusé à la télévision, avoir eu une relation sexuelle avec le président Donald Trump en juillet 2006, puis avoir été menacée physiquement lorsqu'elle a voulu en faire état publiquement. Donald Trump a pour sa part démenti toute relation intime avec Stormy Daniels.



Bien qu'il ne contienne pas de révélations marquantes, cet entretien à l'émission "60 Minutes", dont la chaîne CBS faisait la promotion depuis plus d'une semaine, pourrait placer encore un peu plus le président américain dans l'embarras. La jeune femme y révèle la manière dont le milliardaire l'a approchée lors d'un tournoi de golf de charité donné à Lake Tahoe et la nuit qui s'en est suivie.

La drague à la Trump: "Vous me rappelez ma fille"

Stormy Daniels a expliqué au journaliste Anderson Cooper que Donald Trump était en train de parler de lui-même et de se vanter de faire la couverture du magazine Forbes. Ce à quoi la jeune femme, alors âgée de 27 ans aurait réagi: "Quelqu'un devrait prendre ce magazine et s'en servir pour vous donner une fessée."

Une remarque qui a tapé dans l'oeil du plus célèbre New-Yorkais, qui lui a lancé le défi en la provoquant: "Vous n'oserez pas". Et la jeune femme de rétorquer: "Donnez-le moi".

"Donald Trump s'est alors retourné et a un peu abaissé son pantalon, et je lui ai donné une paire de fessées", s'est souvenu la jeune femme. Et de poursuivre son récit: "Après l'épisode fessée, il a complètement changé de comportement avec moi et a commencé à me poser quelques questions sur ma personne et cela est devenu un peu plus approprié. Il a commencé à me dire: "Wouaw, vous êtes quelqu'un de particulier, vous me rappelez ma fille."

Le milliardaire n'a plus cessé de tarir d'éloges sur la jeune femme le reste de la soirée: "Vous êtes intelligente et belle, le genre de femme qu'il ne faut pas sous-estimer et je vous apprécie. Je vous apprécie", lui répétait-il.

Trump, qui était alors à la tête du show télévisé Celebrity Apprentice, a même suggéré que la jeune femme y tienne un rôle. Une proposition à laquelle Stormy ne croyait pas trop.

"NBC ne laissera jamais une star du X y participer", lui ai-je dit. Et il m'a dit: "Non, c'est pourquoi je vous veux dans l'émission. Vous choquerez beaucoup de personnes. Vous êtes intelligente et le public ne s'attendra pas à ce qu'il faut attendre de vous."

Je n'étais pas vraiment attirée par lui. Il avait 60 ans et je n'en avais que 27

Après avoir dîné avec Donald Trump, la jeune femme a demandé pour se rendre aux toilettes. Et de détailler la scène qui a mené à leur relation sexuelle "non protégée", précise-t-elle.

"J'ai entendu une petit voix me dire: 'Tu t'es mise dans cette situation et tu dois le faire'". Donald Trump était assis au bord du lit, et l'attendait. "Je n'étais pas vraiment attirée par lui. Il avait 60 ans et je n'en avais que 27. Mais bon, c'était consensuel, à 100%."

Après avoir eu un rapport, Donald lui a dit que c'était génial. Il m'a dit: "J'ai eu une soirée super et je ne m'y attendais pas du tout". Il a aussi précisé que je l'avais vraiment surpris et que beaucoup de personnes doivent me sous-estimer et qu'il espérait me revoir bientôt".

Pendant cette nuit, Trump lui a expliqué qu'elle ne devait pas s'inquiéter de sa femme, Melania, qui venait de donner naissance à leur fils, Barron, parce qu'ils faisaient chambres à part.