La Statue de la Liberté, fermée pour "shutdown", rouvrira lundi

"L'Etat de New York va rouvrir la Statue de la Liberté", a tweeté dimanche le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo. "Nous ne permettrons pas la fermeture de ce symbole de liberté et d'opportunités". La statue "est importante pour l'économie" de la région, a-t-il souligné, mais "elle est plus que ça. C'est un symbole de New York et de nos valeurs (...) Son message n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui." L'Etat de New York paiera de sa poche les employés fédéraux nécessaires à la réouverture de ces deux sites, pour un coût de quelque 65.000 dollars par jour, a précisé M. Cuomo, lors d'un point presse à la pointe de Manhattan, avec la statue en toile de fond. La statue de Liberty Island et le musée de l'immigration d'Ellis Island, visités généralement ensemble par quelque 4,5 millions de touristes chaque année, ont fermé samedi matin faute de compromis budgétaire entre démocrates et républicains au Congrès, dû à un désaccord sur la question ultra-sensible de l'immigration. Du coup, même si plusieurs grands sites restent ouverts, comme le Grand Canyon (Arizona) ou Yellowstone National Park, le personnel est souvent réduit au minimum, et nombre de commodités (magasins, restaurants, toilettes...) fermées.