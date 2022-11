La Sud-Coréenne Yelim Kim s'impose à Sapporo en patinage artistique

(Belga) La Sud-Coréenne Yelim Kim a remporté le Trophée NHK de Sapporo, 5e manche du GP ISU de patinage artistique, samedi au Japon.

La patineuse de 19 ans, déjà en tête à l'issue du programme court vendredi, l'a emporté malgré une chute dans le programme libre samedi. Elle s'impose avec 204,49 points contre 201,87 pour les Japonaises Kaori Sakamoto, championne du monde et médaillée de bronze olympique, et Rion Sumiyoshi (193,12). Kim, qui a signé la première victoire sud-coréenne dans un Grand Prix depuis 13 ans, et Sakamoto sont assurées d'une place en finale du Grand Prix à Turin. La semaine prochaine, Loena Hendrickx, qui a récemment remporté le GP de France, aura la possibilité de se qualifier pour cette épreuve lors du GP de Finlande à Espoo. (Belga)