La suite de "Ça", toujours aussi sanglante, vient éclabousser le Comic-Con

La 50e édition du Comic-Con de San Diego, immense festival mettant à l'honneur la pop culture, a été lancée mercredi à grand renfort d'effroi et d'hémoglobine avec la présentation de la suite du film "Ça", adaptation du roman de Stephen King dont le clown maléfique a traumatisé toute une génération.

Cette suite du film d'horreur le plus lucratif de l'histoire, sorti en 2017, a été présentée mercredi soir en avant-première.

"Ça: Chapitre 2" mettra en scène le retour de Pennywise, ce clown pas vraiment humain qui attire les enfants dans les égouts.

Le film d'Andy Muschietti, avec Jessica Chastain et James McAvoy dans le rôle d'adultes retournant sur les lieux de leur enfance pour combattre Pennywise, sortira en septembre.

La bande-annonce montre le personnage joué par Jessica Chastain couvert de sang de la tête aux pieds. Une expérience dont elle ne garde pas que des bons souvenirs, a-t-elle expliqué au public du Comic-Con.

"Je me disais qu'on allait faire +Carrie+ (célèbre film d'horreur également adapté d'un livre de Stephen King, ndlr) sous stéroïdes. Et c'est ce qu'Andy Muschietti a fait. Il m'a littéralement torturée pendant tout le tournage", a déclaré l'actrice.

Selon elle, 17.000 litres de faux sang --gardé au froid pour ne pas fermenter dans la chaleur de l'été-- ont été utilisés pendant le tournage.

Il est de bon ton, lorsque l'on promeut un film d'horreur, de raconter à quel point le tournage a été éprouvant, afin que le public ait l'impression que le film sera aussi réaliste que possible. Et James McAvoy n'a pas non plus dérogé à la règle.

A force de retourner une scène dans laquelle il court à travers une maison, l'acteur de "Split" a développé une tendinite, a-t-il raconté.

Lors des quatre prochains jours du Comic-Con, les 135.000 visiteurs attendus auront un aperçu des prochaines grosses productions culturelles (cinéma, séries, bandes dessinées) relatives aux genres policier, fantastique, super-héroïque...

La nouvelle série télévisée "Batwoman", avec une héroïne féministe et lesbienne qui, comme Batman, combat le mal à Gotham City, a ainsi été présentée mercredi.

Plus tard dans la semaine, on attend également la nouvelle suite de "Terminator", pour laquelle sont réunis Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton, et une apparition du casting de la célèbre série "Game of Thrones".