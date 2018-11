La Syrie fait état d'un plan pour le retour des réfugiés palestiniens à Damas

(Belga) La Syrie a annoncé mardi avoir préparé un plan pour le retour des réfugiés palestiniens à Yarmouk, un camp dans le sud de Damas repris aux djihadistes en mai dernier après avoir été dévasté par des années de combats.

"Nous voulons couper court aux rumeurs faisant état d'une volonté de déplacement des Palestiniens", a indiqué le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Moqdad dans un entretien à la chaîne télévisée Al-Mayadeen, basée à Beyrouth. Il a fait état de l'existence d'un "plan pour le retour de tous les réfugiés au camp", dont le nombre s'élevait à 160.000 avant le début du conflit en Syrie en 2011. M. Moqdad n'a toutefois pas précisé de date ni les modalités d'application de ce plan. "Des efforts sont déployés pour débarrasser (le camp) des mines laissées par (...) Daech", a-t-il précisé, en utilisant un acronyme arabe pour désigner le groupe Etat islamique (EI). Etabli dans les années 1950, Yarmouk était initialement un camp de réfugiés créé pour les Palestiniens chassés de leurs terres après la création d'Israël en 1948, mais est devenu au fil du temps un véritable quartier résidentiel et commercial où vivaient aussi des Syriens. Il n'abritait fin 2012 que quelques milliers d'habitants après la fuite, en une semaine, de plus de 100.000 personnes durant les combats acharnés entre rebelles et forces loyalistes. En 2015, l'EI en avait pris le contrôle avant d'en être délogé en mai dernier, au terme d'un déluge de feu ayant duré plusieurs semaines. Seuls quelques habitants ont pu y retourner récemment au compte-goutte, tandis qu'aucun plan de reconstruction n'a démarré, à l'exception du déblayage des gravats. M. Moqdad a affirmé mardi que son gouvernement ne s'opposerait pas à un rôle de l'Autorité palestinienne ou de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans la reconstruction du camp. La guerre en Syrie a fait plus de 360.000 morts depuis 2011 et déplacé plus de la moitié de la population. (Belga)