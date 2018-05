La Syrie reconnaît l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud

(Belga) La Syrie a, sous la médiation de la Russie, reconnu les régions sécessionnistes de Géorgie d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ont confirmé mardi le ministère syrien des Affaires étrangères et le président de l'Abkhazie.

Cette décision a été très mal accueillie en Géorgie. Le gouvernement de Tbilissi a déjà entamé la procédure de rupture de ses relations diplomatiques avec Damas, a réagi le ministre géorgien des Affaires étrangères David Dondua. "Le régime du président syrien Bachar El-Assad soutient de cette manière l'agression russe contre la Géorgie", a-t-il affirmé. Les relations sont tendues entre la Géorgie et la Russie depuis la guerre-éclair qui les a opposées en 2008. Moscou a ensuite reconnu l'indépendance de deux territoires séparatistes pro-russes, et y a installé des bases militaires abritant des milliers d'hommes. Tbilissi parle d'"occupation" d'une partie de son territoire. A l'international, les deux régions étaient jusqu'à présent uniquement reconnues par des alliés de la Russie tels que le Venezuela, le Nicaragua et l'île de Nauru dans le Pacifique. Le ministère syrien des Affaires étrangères a également fait savoir qu'il allait procéder à un échange d'ambassadeurs avec les deux régions. (Belga)