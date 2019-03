La Syrie repousse une attaque aérienne israélienne près d'Alep (agence)

La défense syrienne a repoussé mercredi soir une attaque aérienne israélienne près d'Alep (nord), a annoncé l'agence officielle de presse syrienne Sana.

Les frappes israéliennes ont touché "des entrepôts de munitions appartenant aux forces iraniennes et à des groupes qui leur sont alliés" opérant en soutien au régime syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) qui a fait état de sept personnes tuées, des gardes des entrepôts. Ils ne seraient ni syriens, ni iraniens, selon la même source.

Cinq combattants ont également été blessés, a indiqué l'OSDH qui dispose d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre.

Selon une source militaire citée par Sana, "la défense aérienne de l'armée a repoussé une agression aérienne israélienne qui visait des installations dans la zone industrielle de Cheikh Najjar, au nord-est d'Alep, et détruit un certain nombre de missiles".

Des habitants d'Alep ont raconté à l'AFP que le bombardement avait provoqué une coupure de courant générale dans leur ville. L'alimentation électrique a été progressivement rétablie dans les heures qui ont suivi.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole militaire israélien s'est borné à déclarer: "Nous ne commentons pas les informations de presse étrangères".

Il s'agit du premier bombardement israélien depuis l'annonce par le président américain Donald Trump de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté israélienne sur une partie du plateau syrien du Golan.

Israël a conquis cette partie du Golan en 1967 et l'a annexée en 1981. Mais la communauté internationale considère cette occupation comme illégale tout comme l'annexion qui a suivi.

Mercredi, les Etats-Unis ont tenté de défendre leur décision au Conseil de sécurité de l'ONU mais leurs 14 partenaires ont condamné la reconnaissance de la souveraineté israélienne, lors d'une réunion d'urgence à la demande de la Syrie.

Israël a toujours affirmé son intention de continuer à viser les positions tenues par l'Iran, qui soutient le président syrien Bachar al-Assad, ou par son allié libanais le Hezbollah en Syrie.

En janvier, Israël avait frappé des positions de l'Iran en Syrie, après avoir intercepté une roquette tirée depuis ce pays. Selon l'OSDH, 21 personnes, principalement des Iraniens, avaient été tuées dans ces attaques.

La Syrie est ravagée par une guerre qui a éclaté en 2011 et a fait plus de 370.000 morts. Le régime est soutenu par la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais.