La tempête Elsa fait au moins trois morts dans les Caraïbes

La tempête Elsa, qui a provoqué des vents violents et d'importantes précipitations, a fait deux morts samedi lors de son passage en République Dominicaine, et une troisième victime sur l'île de Sainte-Lucie, ont annoncé les autorités.

Sur la côte sud de la République Dominicaine, un jeune homme de 15 ans a été tué dans la région de Bahoruco par la chute d'un mur, et une femme de 75 ans est décédée dans les mêmes circonstances à Bani, selon le journal local Listin Diaro citant l'Institut national de médecine légale (Inacif). Une troisième personne est morte à Soufrière, sur l'île de Sainte-Lucie située au sud de la Martinique, a indiqué samedi soir l'Agence caribéenne de gestion d'urgence des désastres (CDEMA) sans préciser les causes de son décès. Le vent a aussi provoqué des coupures d'eau et d'électricité, ainsi que "des dégâts importants sur les toits", selon le CDEMA, comme sur l'île de La Barbade où des centaines de maisons ont été endommagées. La tempête tropicale Elsa est passée samedi au large d'Haïti et de la République Dominicaine. Aucun décès ni "dégât sérieux" n'a pour l'instant été constaté sur la côte sud-ouest d'Haïti, la région la plus exposée, même si l'agriculture a pâti des "forts vents", a déclaré Jerry Chandler, directeur de la protection civile du pays. A 11h (17h heure belge) dimanche, la tempête était à environ "80 km" de Kingston, la capitale jamaïcaine, et de "fortes pluies" ainsi que des vents violents étaient attendus sur l'est de Cuba, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain. La tempête poursuivra ensuite sa route vers la Floride, qu'elle devrait atteindre mardi et où l'archipel des Keys a été placé en "alerte tempête tropicale".