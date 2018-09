La tempête Gordon arrive sur les côtes américaines, un mort

La tempête tropicale Gordon a atteint mardi soir les côtes américaines du Golfe du Mexique, tuant un enfant et privant d'électricité des milliers de personnes, selon les autorités.

La tempête a touché terre vers la frontière séparant l'Alabama du Mississippi, où l'état d'urgence a été déclaré, et une alerte ouragan restait encore en vigueur.

L'état d'urgence a également été déclaré dans la ville de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), dévastée en 2005 par l'ouragan Katrina. Les autorités de La Nouvelle-Orléans ont encouragé les personnes qui vivent en dehors du système de digues de la ville à évacuer les lieux.

L'enfant a été tué dans la chute d'un arbre sur un mobile home à Pensacola (Floride), ont annoncé les services de météorologie National Weather Service.

Quelque 24.000 usagers ont été privés d'électricité dans l'Alabama, la Floride et le Mississippi, ont rapporté des médias.

- Pointes à 130 km/h -

Formé lundi au sud de la Floride, près de l'archipel des Keys, Gordon se trouvait mardi à 03h00 GMT à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Biloxi (Mississippi), selon le Centre national des ouragans (NHC).

La tempête se déplaçait vers le nord-ouest, avec des vents soufflant à 110 km/h en moyenne et des pointes à près de 130 km/h en son centre.

L'alerte ouragan décrétée entre l'embouchure de la rivière aux Perles (Pearl River) - à la frontière entre les Etats de Louisiane et du Mississippi - et la frontière entre l'Alabama et la Floride était maintenue.

Le shérif du comté de Harrison (Mississipi), Troy Peterson, a décrété un couvre-feu s'appliquant entre 19h (01h00 GMT) mardi et 7h mercredi, selon la chaîne locale WLOX. La Commission des jeux du Mississippi a demandé à tous les casinos de fermer à partir de 17h.

Gordon se déplacera dans les terres et "remontera mercredi la vallée du fleuve Mississippi", a précisé le NHC.

Jusqu'à 20 cm de pluie pourraient s'abattre sur les Etats du Golfe du Mexique.

Les fortes précipitations toucheront particulièrement la côte au niveau du point d'impact et seront accompagnées de fortes vagues, mais la tempête devrait "rapidement s'affaiblir" en remontant dans les terres.

Une seconde tempête tropicale, Florence, s'est renforcée en haute mer, devenant un ouragan de catégorie 2, avec des vents atteignant 160 km/h en moyenne, mais ne menace pour le moment aucune terre habitée.