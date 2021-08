La tempête Ida se renforce et fonce vers les côtes cubaines et américaines

La tempête Ida s'est renforcée dans la mer des Caraïbes en s'approchant des côtes cubaines et américaines, et risque de se transformer en ouragan dès vendredi a averti le Centre américain des ouragans.

Située vendredi matin à une centaine de kilomètres de l'île cubaine de la Jeunesse, Ida se déplace vers le nord-ouest et devrait atteindre les côtes cubaines dans la journée. Une alerte ouragan a été émise par les autorités pour les provinces occidentales de Pinar del Rio et Artemisa, ainsi que pour l'île de la Jeunesse.

Ida devrait ensuite continuer à remonter au cours du week-end vers les côtes américaines et doit toucher terre dimanche, affirme le centre américain des ouragans dans son dernier bulletin, qui considère qu'il pourrait être à ce moment-là "un ouragan majeur".

Une vigilance ouragan a ainsi été mise en place pour certaines parties de la Louisiane, dont la Nouvelle-Orléans.

Les données récoltées "indiquent que la vitesse maximum des vents a augmenté pour atteindre près de 100 km/h avec des rafales encore plus intenses", précise le bulletin, ajoutant qu'un "renforcement rapide et constant" est attendu dans les prochains jours.

La Louisiane est fréquemment frappée par les ouragans. En 2005, Katrina avait ravagé cet Etat du Sud des Etats-Unis et fait plus de 1.800 morts.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.

La semaine dernière, la tempête tropicale Henri, accompagnée de précipitations record, a touché le Nord-Est des Etats-Unis, un phénomène rare pour cette région où des milliers de personnes se sont retrouvés sans électricité.