La tempête Krovanh fait 9 morts aux Philippines

Les inondations et les glissements de terrain aux Philippines, causés par la tempête tropicale Krovanh, ont déjà tué au moins neuf personnes, selon les responsables du gouvernement local.

Six des victimes ont été tuées dans des inondations dans les provinces méridionales d'Agusan del Sur et de Surigao del Sur. Deux personnes ont été tuées dans des glissements de terrain dans la province orientale de Leyte, et une dans la sous-région de Davao. Plus de 36.000 personnes ont dû fuir en raison de la tempête, laquelle a causé des dommages pour environ 1,9 million d'euros. Elle a balayé les provinces du sud et de l'est des Philippines ce week-end, et l'agence météorologique s'attend à ce qu'elle quitte l'archipel mardi.