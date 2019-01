La tempête Pabuk se dissipe après avec avoir emporté la vie de quatre victimes

(Belga) La tempête tropicale Pabuk qui a tué au moins quatre personnes a été dégradée de dépression tropicale à un système de basse pression qui se dissipe après deux jours d'averses dans le sud de la Thaïlande, a indiqué le département météorologique à l'agence dpa dimanche.

Trois des victimes sont décédées à Nakhon Si Thammarat, dans la province qui a essuyé le plus d'intempéries. Soixante maisons y ont été détruites, alors que la quatrième personne a été tuée à Pattani, selon le Bangkok Post. Averses et vents violents devraient se poursuivre dans la région méridionale de la Thaïlande, selon ce département. Les hauts lieux du tourisme Phuket et Krabi ont été largement épargnés, alors que l'armée thaïlandaise a envoyé des centaines de touristes évacués des îls environnantes vers Phuket. La populaire île de Koh Samui a été confrontée durant un moment à une coupure de courant vendredi. Son aéroport a aussi été formé une partie de la journée. Pabuk, dont l'intensité faibli, avait dans un premier temps été craint comme la pire tempête de la décennie. En fin de compte, les intempéries n'ont pas causé les dommages escomptés. (Belga)