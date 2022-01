La tempête tropicale Ana fait au moins 11 morts et une centaine de blessés au Mozambique

(Belga) La tempête tropicale Ana a fait au moins 11 morts et une centaine de blessés au Mozambique, a indiqué mercredi l'agence nationale de gestion des catastrophes. Lundi, le vent avait atteint une puissance de 100 km/h.

Les autorités avaient déjà fait état de deux morts mardi. Les pluies torrentielles se sont abattues principalement sur le nord et le centre de ce pays de plus de 31 millions d'habitants. Selon l'agence de gestion des catastrophes, de nombreuses habitations ont été détruites et plusieurs axes routiers sont fermés. Le vent a également emporté des arbres et des pylônes électriques. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (Ocha) avait averti mardi que la tempête pourrait affecter "des personnes très vulnérables qui ont récemment souffert de catastrophes naturelles et de conflits dans le nord du Mozambique". Les autorités estiment que quelque 500.000 personnes pourraient être touchées dans les provinces de Nampula, Zambezia et Sofala. La tempête Ana balaye une partie du sud de l'Afrique depuis la semaine dernière. Les inondations ont déjà fait une centaine de morts et d'importants dégâts matériels en Afrique du Sud, au Lesotho et à Madagascar. Le sud du continent africain se trouve en plein dans la saison cyclonique. (Belga)