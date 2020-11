La tempête tropicale Iota, qui a fait neuf morts, entre au Honduras

(Belga) Iota, un ouragan devenu tempête tropicale, est entré mardi au Honduras après avoir déjà fait au moins neuf morts et d'énormes dégâts en Amérique centrale, notamment au Nicaragua où des milliers de personnes sont isolées, sans eau potable ni électricité.

Les pluies diluviennes déversées par Iota continuent de ravager des régions d'Amérique centrale déjà dévastées il y a deux semaines par un précédent ouragan, Eta. Iota a fait au moins six morts au Nicaragua dont deux enfants, un mort au Panama et deux autres dans un archipel colombien. La tempête tropicale est entrée au Honduras dans le département de Paraiso, dans l'est du pays, et pourrait atteindre le Salvador mercredi matin, a déclaré à l'AFP Francisco Argeñal, météorologiste en chef de la protection civile hondurienne. Le gouvernement du Honduras a fermé les principales routes du pays jusqu'à mercredi en raison du fort risque de crues soudaines des cours d'eau. Après avoir amassé de l'énergie sur les eaux chaudes de la mer des Caraïbes, Iota avait touché terre lundi au Nicaragua en tant qu'ouragan de catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson. Il apportait alors des vents violents atteignant parfois 260 kilomètres/heure, selon le centre américain de surveillance des ouragans, le NHC, basé à Miami (Floride). (Belga)