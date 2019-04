La Thaïlande a accueilli vendredi son premier festival dédié au cannabis à l'occasion du "Weed Day".

Pour rappel, le pays a approuvé en décembre dernier l'utilisation du cannabis à des fins médicales, une première en Asie du Sud-Est, dans un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie ou encore Israël.

La loi précise que cette culture serait encadrée, et l'usage du cannabis limité à un usage médical et non récréatif.