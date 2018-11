La Thaïlande veut légaliser le cannabis à usage médical

(Belga) Le gouvernement thaïlandais a approuvé mardi la légalisation du cannabis médical, a indiqué un porte-parole à la presse. Le nouveau projet de loi autorise la culture, la production et la consommation de cannabis à des fins médicales, a précisé Puttipong Punnakarn.

Si la loi est approuvée par le parlement, la Thaïlande serait le premier pays d'Asie à légaliser le cannabis médical. Aucun calendrier n'a été fixé pour les débats au Parlement, a expliqué M. Puttipong. "C'est un bon signe mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir et des questions restent sans réponse", a réagi Rattapon Sanrak, responsable du groupe Highland, qui défend le cannabis à des fins thérapeutiques en Thaïlande. La marijuana est classée dans la même catégorie que l'opium en Thaïlande. Les consommateurs risquent un an de prison et les dealers peuvent écoper d'un maximum de 15 ans. (Belga)