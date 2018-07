La Tunisie redevient une destination touristique de choix: quelle place occupe-t-elle dans le top belge?

Pour vos vacances, vous avez peut-être choisi la Tunisie. Une bonne nouvelle pour ce pays qui voit les touristes revenir en nombre. Les vacanciers boudaient ses stations balnéaires depuis les attaques terroristes de 2015. Mais le secteur touristique connaît un nouveau souffle.

30 degrés au bord d’une eau turquoise, cette carte postale grandeur nature séduit à nouveau les touristes. Au-delà du soleil garanti, la Tunisie a un autre argument de taille : un très bon rapport qualité prix. "Ça me coûte moins cher de passer dix jours ici que quatre jours à Paris ou Amsterdam. Ce n’est pas cher ici, tout est compris", explique Steve, ingénieur informatique.





De retour dans le top 5 des destinations préférées des Belges



Après les attentats au musée du Bardo et sur une plage de Sousse en 2015, les touristes avaient déserté les stations balnéaires tunisiennes. Grâce à la sécurité renforcée dans les hôtels et à un dinar au plus bas, les tour-opérateurs sont de retour et les vacanciers aussi. Chez TUI et Thomas Cook, par exemple, la Tunisie retrouve cet été sa place dans le top 5 des destinations préférées des Belges. "Si on prend les références de 2014, alors on n'est pas encore aux chiffres et aux nuitées de 2014. Donc il y a reprise, oui, en effet. Mais reprise, il y a encore du chemin à faire."



Cette reprise notable est donc encore fragile, mais cruciale. Le tourisme est, en effet, l’un des moteurs économiques de la Tunisie.