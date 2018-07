La Turquie commémore le putsch raté, Erdogan reste ferme

(Belga) La Turquie a commémoré dimanche la sanglante tentative de putsch du 15 juillet 2016 visant à renverser le président Recep Tayyip Erdogan, lequel a promis de poursuivre "sans relâche" les purges lancées après le coup de force.

"Nous allons poursuivre sans relâche notre lutte (...) à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières", a déclaré M. Erdogan devant plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées près d'un pont d'Istanbul où s'est déroulé l'un des principaux épisodes du putsch manqué du 15 au 16 juillet 2016. Le président turc impute la tentative de putsch qui a fait quelque 250 morts à un ancien allié, le prédicateur Fethullah Gülen. Ce dernier, qui réside depuis une vingtaine d'années aux Etats-Unis, nie toute implication. Dans tout le pays, des Turcs se sont rendus dimanche sur les tombes des victimes du putsch, tandis que les chaînes de télévision diffusaient les images les plus marquantes de la nuit du 15 au 16 juillet, comme l'appel à résister lancé par M. Erdogan à travers l'écran d'un téléphone. A Istanbul, plusieurs dizaines de milliers de partisans du chef de l'Etat se sont rassemblés près du "pont des martyrs du 15-juillet", l'un des trois édifices qui enjambent le Bosphore. Les putschistes en avaient pris le contrôle dans la nuit du coup de force, tuant des dizaines de civils qui tentaient de les en déloger. Deux ans après avoir vécu la plus violente forme de contestation de son pouvoir, M. Erdogan, qui dirige la Turquie depuis 2003, semble plus puissant que jamais. Il a en effet été réélu le mois dernier pour un nouveau mandat de cinq ans aux pouvoirs considérablement renforcés, aux termes d'une révision constitutionnelle controversée. (Belga)