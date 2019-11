La Turquie demande aux pays de reprendre leurs propres combattants de l'Etat islamique

(Belga) Le ministre de l'Intérieur turc Suleyman Soylu a appelé mercredi les autres pays à récupérer leurs ressortissants militants de l'organisation terroriste Etat islamique actuellement détenus en Turquie. "Si nous voulons combattre le terrorisme ensemble, alors désolé, tout le monde doit s'occuper de ses propres terroristes", a-t-il déclaré depuis la ville de Van, dans le sud-est du pays.

La Turquie, qui a commencé à expulser des combattants étrangers de l'État islamique cette semaine, n'est "pas un hôtel" pour ces personnes, a affirmé Suleyman Soylu. L'Allemagne et les Pays-Bas ont accepté le rapatriement de ces "terroristes (de l'Etat islamique), de leurs partenaires et leurs enfants", a déclaré le ministre, ajoutant qu'Ankara attendait la même "attitude constructive" de la part des autres États. Selon le gouvernement allemand, la Turquie envisage d'expulser vendredi deux femmes allemandes qui sont liées à l'organisation djihadiste et qui s'étaient échappées d'un camp dans la ville syrienne d'Ain Issa. Ankara a en outre renvoyé un ressortissant danois lundi tandis qu'un combattant américain présumé est coincé dans une zone tampon entre les frontières turque et grecque depuis lundi. Le gouvernement envisage également de renvoyer 11 membres français de l'EI et deux autres Irlandais, qui ont été capturés en Syrie, selon l'agence de presse étatique Anadolu. D'après le président turc Recep Tayyip Erdogan, le pays recense 1.149 combattants de l'Etat islamique dans ses prisons, dont 737 sont des ressortissants étrangers. (Belga)