La Turquie interrompt son offensive en Syrie durant 5 jours: elle l'arrêtera totalement si les Kurdes se retirent

La Turquie va suspendre son offensive dans le nord de la Syrie pendant cinq jours et y mettre fin si les forces kurdes se retirent de ce secteur durant ce délai, a annoncé jeudi le vice président américain Mike Pence à Ankara.



Pour permettre un retrait des forces kurdes "sous 120 heures, toutes les opérations militaires dans le cadre de l'opération Source de Paix vont être suspendues et l'opération sera complètement arrêtée une fois ce retrait achevé", a déclaré M. Pence à la presse à l'issue de plus de quatre heures d'entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les forces kurdes devront se retirer d'un secteur d'une profondeur de 32 km censé se transformer à terme en "zone de sécurité".



Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a confirmé cet accord. "Nous suspendons l'opération, nous ne l'arrêtons pas", a déclaré M. Cavusoglu à la presse. "Nous pourrons arrêter l'opération seulement lorsque (les forces kurdes) se seront retirées complètement de la région", a-t-il ajouté.

Le monde a les yeux rivés sur la situation en Syrie

Baptisée "Source de Paix", l'offensive turque contre les forces kurdes des YPG dans le nord-ouest de la Syrie, lancée le 9 octobre, a suscité un tollé international.

Les Occidentaux soutiennent les YPG pour leur rôle crucial dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI), mais Ankara les qualifie de "terroristes" en raison de leurs liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une guérilla sanglante en Turquie depuis 1984.

Donald Trump parle d'une "bonne nouvelle"

M. Trump avait paru donner son feu vert à l'offensive, avant, face au tollé dans les pays occidentaux et au sein de son camp, d'exhorter Ankara à y mettre fin et d'autoriser des sanctions contre la Turquie. M. Pence, son vice-président, a annoncé que ces sanctions seraient levées lorsque la Turquie aura mis fin à l'offensive conformément à l'accord conclu jeudi.

Donald Trump a salué jeudi la "bonne nouvelle" de la suspension par la Turquie de son offensive dans le nord de la Syrie, une annonce faite à Ankara où le vice-président américain Mike Pence s'est entretenu avec le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan. "Des millions de vies vont être épargnées", a tweeté le président des Etats-Unis.



L'invitation adressée par Donald Trump à Recep Tayyip Erdogan pour le 13 novembre dépendra de l'issue des discussions en cours avec Ankara, avait peu auparavant indiqué jeudi la Maison Blanche. "Cela dépendra de comment les choses se passent sur les jours à venir", a affirmé Mick Mulvaney, le chef de cabinet de M. Trump. "C'est toujours prévu (...) Mais je pense qu'il faut attendre de voir ce qui va se passer (...) Le président a été très clair sur ce qu'il attendait du président Erdogan".