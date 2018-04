La Turquie, la Russie et l'Iran pour un "cessez-le-feu durable" en Syrie

(Belga) Les présidents turc, russe et iranien se sont engagés mercredi lors d'un sommet à Ankara à coopérer en vue de parvenir à un "cessez-le-feu durable" en Syrie, selon un communiqué publié à l'issue de la réunion.

Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rohani "ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants", d'après le communiqué. Ils ont en outre souligné leur détermination à "accélérer leur efforts pour assurer le calme sur le terrain et protéger les civils dans les zones de désescalade et de faciliter un accès rapide de l'aide humanitaire à ces zones". Les trois Etats ont également convenu de préserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Ils ont stipulé la possibilité de modifier la Constitution syrienne et évoqué des échanges de prisonniers. Moscou et Téhéran, qui soutiennent Damas, et Ankara, qui appuie des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana qui a notamment permis la mise en place de quatre "zones de désescalade" visant à réduire les affrontements en Syrie. (Belga)