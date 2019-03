La veille de sa rencontre avec Trump, Bolsonaro se rend... au siège de la CIA

Le président américain Donald Trump reçoit mardi à la Maison Blanche l'un de ses plus fervents admirateurs: son homologue brésilien Jair Bolsonaro, élu, comme lui, sur le rejet du "politiquement correct".



Au-delà d'une passion commune pour les tweets et d'un goût revendiqué de la provocation, l'ancien magnat de l'immobilier et l'ex-parachutiste sont à l'unisson sur nombre de sujets: virulentes critiques du multilatéralisme, volonté d'adopter une posture combative face à Pékin ou encore dénonciation de l'accord de Paris sur le climat. M. Bolsonaro, qui s'est vu décerner nombre de surnoms, dont celui de "Trump des tropiques", a lui-même alimenté pendant la campagne le parallèle avec le locataire de la Maison Blanche.



Depuis son arrivée au pouvoir le 1er janvier, il a affiché un pro-américanisme marqué, en rupture avec la tradition de la diplomatie brésilienne qui s'efforçait de se tenir à égale distance des grandes puissances.





Tourner la page



Au programme de leur première rencontre: tête-à-tête dans le Bureau ovale, déjeuner de travail et conférence de presse commune dans les jardins de la Maison Blanche. Les deux hommes, qui dénoncent inlassablement les dangers du socialisme sous toutes ses formes, devraient profiter de cette tribune pour accroître encore la pression sur le président vénézuélien Nicolas Maduro dont ils réclament avec force le départ depuis qu'ils ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim.



En le recevant fin février à Brasilia, Jair Bolsonaro avait salué Juan Guaido comme son "frère", le qualifiant de symbole "d'espérance". Pour M. Trump, la visite pourrait être l'occasion de tourner la page d'une séquence difficile entre l'échec du sommet de Hanoï avec le leader nord-coréen Kim Jong Un et camouflet du Congrès sur son projet de mur à la frontière avec le Mexique.





"Le meilleur ami des Etats-Unis"



Le président des Etats-Unis et celui de la première puissance d'Amérique latine devraient aussi insister sur une coopération économique renforcée. Les deux hommes devraient aussi revenir sur la décision annoncée lundi par le Brésil d'autoriser les Etats-Unis à lancer des satellites depuis le centre spatial d'Alcantara, dans l'Etat septentrional de Maranhao.



Alcantara est idéalement situé en raison de sa proximité avec l'équateur, qui permet des économies de combustible de l'ordre de 30% pour les lancements ou la mise en orbite de charges plus lourdes. De leur côté, les Etats-Unis pourraient appuyer l'entrée du Brésil dans l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).





Le siège de la CIA



A la veille de la rencontre, M. Bolsonaro a effectué une visite surprenante pour un chef d'Etat étranger: il s'est rendu au siège de la CIA. Ce déplacement au quartier général de l'agence centrale américaine du renseignement, en banlieue de Washington, prend un relief particulier quand on se souvient de la brouille entre les Etats-Unis et le Brésil née de l'affaire des écoutes.



Fin 2013, Dilma Rousseff, alors présidente du Brésil, avait annulé une visite d'Etat à Washington à la suite de révélations par la presse d'une surveillance de ses communications personnelles par le NSA (National Security Agency).





"Une position pro-américaine sans complexe"



MM. Trump et Bolsonaro, aux parcours radicalement différents, trouveront-ils à une forme d'"alchimie", mot cher au locataire de la Maison Blanche? Seule certitude à ce stade: les prises de position de l'ancien capitaine de l'armée brésilienne en campagne ont été très appréciées au 1600 Pennsylvania Avenue.



"Il a brisé tous les tabous historiques", s'est félicité un responsable américain sous couvert d'anonymat lors d'une présentation de la visite. "Il a opté pour une position pro-américaine sans complexe, il a fait campagne en disant qu'il voulait être le meilleur ami des Etats-Unis, qu'il voulait une relation étroite avec le président Trump".