La version en espagnol de la chaîne d'info France 24 diffusée 24H/24 dès vendredi

La version en espagnol de France 24, chaîne de télévision française d'information internationale, sera diffusée en continu à partir de vendredi, son temps d'antenne passant de 12 heures à 24 heures quotidiennes, a annoncé jeudi la chaîne, soucieuse d'accélérer son développement en Amérique latine.

Lancée il y a quatre ans, France 24 en espagnol avait déjà doublé sa diffusion quotidienne de 6 à 12 heures en septembre 2019.

Ce nouveau développement doit lui permettre "de renforcer sa place dans le paysage audiovisuel latino-américain" en proposant "une offre d'information continue en espagnol équivalente à celles de France 24 en français, en anglais et en arabe", précise le média public dans un communiqué.

Elle prévoit ainsi "une nouvelle matinale et encore plus d'éditions d'information, de magazines, de reportages et de débats".

Outre le réseau mondial de France 24, la déclinaison espagnole s'appuie sur une rédaction multinationale implantée à Bogota, en Colombie, en collaboration avec la rédaction hispanophone de Radio France internationale (RFI).

France 24 et RFI font partie du même groupe d'audiovisuel public, France Médias Monde.

France 24 est "aujourd'hui diffusée dans 17 des 19 pays hispanophones d'Amérique latine ainsi qu'au Brésil", souligne le communiqué.

La chaîne est en outre "accessible dans 12,5 millions de foyers, auxquels s'ajoutent 12 millions de foyers en diffusion partielle au Mexique".

Elle dit rassembler "plus de trois millions de téléspectateurs chaque semaine" en Colombie, en Argentine et au Mexique, un chiffre en hausse de 56% par rapport à 2019.

Sur le numérique, France 24 en espagnol "enregistre 2,8 millions de visites en moyenne chaque mois (+6,4% par rapport à 2020)".