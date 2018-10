La version française du livre de Bob Woodward sur Trump sortira fin novembre

(Belga) Le livre du journaliste d'investigation américain Bob Woodward sur la présidence de Donald Trump, qui s'appellera en français "Peur, Trump à la Maison Blanche", paraîtra en Belgique le 29 novembre, ont annoncé les éditions du Seuil qui le publient.

Ce livre, qui brosse un tableau apocalyptique de la Maison Blanche à l'ère Trump, paraîtra le même jour en France et en Suisse. Sorti le 11 septembre aux États-Unis, l'ouvrage de Bob Woodward, intitulé "Fear: Trump in the White House" en anglais, s'est vendu à plus de 1,1 million d'exemplaires pour sa première semaine en librairie, selon son éditeur Simon and Schuster. Il s'agit du meilleur démarrage jamais enregistré par cette maison. À ce jour, les droits de publication ont été cédés dans 24 pays. Donald Trump a cherché à discréditer à de nombreuses reprises le livre de Bob Woodward, journaliste aux deux prix Pulitzer connu pour ses révélations dans l'affaire du Watergate. Symboles du journalisme d'investigation, Bob Woodward et Carl Bernstein avaient mené l'enquête du Washington Post à partir de 1972 sur les ramifications d'une affaire d'espionnage du parti démocrate, dite du Watergate. Leurs révélations ont contraint le président Richard Nixon à la démission, en août 1974. Le nouveau livre de Bob Woodward, 75 ans, qui fait toujours partie de la rédaction du Washington Post, est le dernier en date d'une série sur les présidences américaines écrite par le célèbre journaliste. (Belga)