La vie des enfants syriens réfugiés et scolarisés en Turquie s'expose à Brussels Airport

(Belga) Le commissaire européen en charge de l'Aide Humanitaire Christos Stylianides, l'Unicef et des représentants des autorités turques ont inauguré lundi au Sheraton de Brussels Airport une exposition d'une trentaine de photos montrant la vie de six jeunes enfants syriens réfugiés et scolarisés en Turquie grâce au régime turc de transfert d'argent conditionnel pour l'éducation (CCTE).

Lancé en 2003 par les autorités turques au bénéfice de sa propre population au départ, ce CCTE permet aux familles qui envoient leurs enfants à l'école de percevoir un soutien financier mensuel. Début 2017, ce mécanisme a été étendu aux nombreuses familles syriennes réfugiées en Turquie, et ce grâce à l'intervention financière de l'Union européenne notamment. Pas moins de 350.000 enfants syriens en Turquie bénéficient actuellement du programme, soit la moitié des enfants syriens présents sur le territoire turc. Réalisées par le photographe bengali Shehzad Noorani, les images de l'exposition "Education Our Future" sont visibles dans l'un des salons de l'hôtel Sheraton. Les personnes qui font la file dans les jours qui viennent dans le hall des départs de Brussels Airport pourraient croiser le regard pétillant de ces six jeunes syriens âgés de 7 à 17 ans. Leurs portraits défilent en effet depuis ce lundi sur 10 grands panneaux publicitaires digitaux, et ce jusqu'au 7 août prochain. (Belga)