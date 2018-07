La ville de Bronnitsy organise une fête pour les 31 ans de Lionel Messi

(Belga) La ville russe de Bronnitsy (20.000 habitants), à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Moscou et où l'Argentine a son camp de base, a organisé une fête à l'occasion du 31e anniversaire de Lionel Messi dimanche avec notamment un gâteau de près de deux mètres de haut à l'effigie du petit Argentin.

A cette occasion, le maire Viktor Nevolin a présenté sur scène, entre une danse traditionnelle et les prestations de chanteurs locaux, les cadeaux de Bronnitsy à Messi: une théière et un vase en forme de Coupe du Monde avec les noms de Messi, de l'Argentine et de Bronnitsy. "Les habitants de Bronnitsy sont très fiers et très heureux que l'Argentine, et surtout Messi, aient choisi Bronnitsy" pour lieu de villégiature pendant leur séjour russe, a avoué l'édile. A ensuite été dévoilé un gâteau en forme de Messi géant, qui a nécessité "six jours de travail quasiment 24 heures sur 24 de la part de six personnes", selon la responsable de communication de l'entreprise chargée de la confection du gâteau. Celui-ci a fait le bonheur des enfants qui ont fait la queue pour s'en voir offrir un morceau. La fête était organisée au bord du lac Belskoe, en face de l'hôtel de la Pulga et de la sélection albiceleste. Cette dernière a publié sur Twitter des photos montrant son capitaine en train de souffler ses bougies, dimanche soir. Les Argentins espèrent que leur séjour à Bronnitsy va durer encore quelques semaines: après leur défaite 3-0 contre la Croatie, ils sont derniers de leur groupe et doivent impérativement s'imposer mardi soir (20 heures) face au Nigeria à Saint-Petersbourg, pour espérer poursuivre leur parcours dans cette Coupe du Monde. (Belga)