La visite guidée du port de Sydney en kayak n'a jamais été aussi populaire... depuis que les participants doivent nettoyer (vidéo)

Il n'est pas rare de voir des groupes de kayakistes explorer les sites emblématiques du port mondialement connu de Sydney. Mais il y a une excursion qui fait les choses un peu différemment. Avec une pagaie, un seau, un tamis et un bâton de ramassage, "Sydney by Kayak" propose des visites guidées dans le seul objectif d'enlever les déchets du port et selon la fondatrice Laura Stone, la visite est plus populaire que jamais. "Nous avons été assez surpris même pendant la pandémie, nous avons été très occupés", a-t-elle déclaré à Reuters. "Je pense que les gens locaux, parce qu'ils ne peuvent pas voyager, cherchent quelque chose à faire, ce n'est pas seulement bon pour eux, mais aussi bon pour l'environnement."

Laura a commencé les excursions Clean Up Kayak il y a plusieurs années après avoir régulièrement remarqué la quantité de déchets dans le port de Sydney lors d'autres visites de groupe et leçons de kayak que son organisation gère. "Finalement, nous avons décidé de faire des sorties de nettoyage dédiées, donc maintenant nous faisons quatre ou cinq sorties programmées par semaine".

Laura explique que les pagayeurs varient des débutants aux habitués, comme Julie Greening, une passionnée de kayak qui a participé à la tournée plus de dix fois. "Chaque petit geste en vaut la peine", a déclaré Greening.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 8 millions de tonnes de plastique pénètrent chaque année dans l'océan dans le monde, ce qui a un impact sur la faune marine et obstrue les cours d'eau. Une étude publiée par la Fondation Ellen MacArthur et le Forum économique mondial en 2016 a révélé que d'ici 2050, on estime qu'en poids, il y aura plus de plastique que de poisson dans l'océan.

Laura pense que les pagaies de nettoyage font une différence. "Je n'ai pas l'impression que ce ne sont que les déchets que nous ramassons, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de partager un message sur ce que nous faisons et j'imagine que j'enseigne aux gens comment recycler, en utilisant moins de plastique", explique-t-elle.

Elle s'est fixé un objectif "difficile, mais malheureusement réalisable": collecter 200 kg d déchets dans la région de Lavender Bay pour le mois de février, ce qu'ils sont en bonne voie d'atteindre. Laura explique encore que l'argent des visites était reversé à l'achat de "poubelles de mer", qui collectent les débris marins.