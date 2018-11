La voix d'Elvis et les souvenirs de Trump

(Belga) La voix d'Elvis Presley a brièvement résonné vendredi dans les salons de la Maison Blanche quand un enregistrement de "How Great Thou Art" a été diffusé lors d'une cérémonie organisée en l'honneur du roi du rock'n'roll.

Donald Trump a décerné au "King", à titre posthume, la médaille présidentielle de la Liberté, plus haute récompense civile des Etats-Unis. Amusé, le président américain a évoqué ses souvenirs d'un concert d'Elvis auquel il avait assisté il y a plusieurs décennies. Les fans "criaient, ils étaient complètement fous", a-t-il raconté, assurant que, pour calmer la foule, une annonce avait été faite assurant que la star avait déjà "quitté les lieux". Le King, qui a rencontré Richard Nixon à la Maison Blanche en 1970, a été retrouvé sans vie dans sa villa de Memphis (Tennessee) le 16 août 1977. La légende du baseball Babe Ruth et l'ancien juge de la Cour suprême Antonin Scalia ont aussi reçu à titre posthume la médaille présidentielle de la Liberté qui a pour but d'honorer les artistes, scientifiques, sportifs, ou philanthropes pour leurs contributions à la culture ou à la paix. (Belga)