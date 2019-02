Lalit, 13 ans, souffre du syndrome du loup-garou : "Les poils entrent dans mes yeux" (vidéo)

Lalit Patidar, un adolescent indien, souffre du "syndrome du loup-garou". Le garçon de 13 ans originaire de Ratlam, une ville indienne située dans l’État du Madhya Pradesh, est né avec une hypertrichose, "le symptôme d'un dérèglement hormonal qui se manifeste, chez l'homme ou la femme, par une pilosité envahissante sur une partie du corps ou sa totalité", selon Wikipédia. Cette maladie est plus connue sous le nom de "syndrome du loup-garou".



"Je me sens bien car je ne suis né comme ça (...) Quand je serai un homme je raserai sûrement tout ça. Je serai alors comme tout le monde", confie Lalit. "Les poils entrent dans mes yeux. Quand je mange, ils entrent dans ma bouche. Parfois, j'ai même du mal à respirer normalement", avoue-t-il.







"Certaines personnes pensent qu'il est la réincarnation du dieu Hanuman. Moi la seule chose que je sais c'est qu'il est mon fils", précise la mère de Lalit.



"D'après les médecins, son état pourrait changer vers ses 15 ou 16 ans avec un changement hormonal. Mais si ça n'est pas le cas, une opération pourra être une option", explique le père de Lalit.



Les médecins ont tenté de nombreux traitements, mais rien n'a été définitif. En dépit de sa maladie qui demeure incurable, Lalit mène une vie heureuse et rêve un jour d'aider ses parents en devenant policier.



