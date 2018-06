Large victoire 5-2 de la Belgique sur la Tunisie, la qualification est presque assurée

(Belga) La Belgique a pratiquement assuré sa qualification au deuxième tour de la Coupe du monde de football grâce à son succès 5-2 sur la Tunisie, samedi, au Spartak Stadium de Moscou, dans son deuxième match du groupe G.

Eden Hazard (6e, sur penalty), et Romelu Lukaku (16e) ont donné un avantage de deux buts aux Diables Rouges. Dylan Bronn a réduit l'écart de la tête (18e). Michy Batshuayi a marqué le cinquième but (90e). Wahbi Khazri a fixé le score à 5-2 (90e+3). Dimanche, l'Angleterre et Panama s'affronteront à Nijni Novgorod. Les Diables Rouges, 6 points, seront qualifiés pour le deuxième tour en cas de victoire anglaise ou de partage. Le 28 juin (20h), les Diables Rouges termineront cette phase de groupe par un choc contre l'Angleterre à Kaliningrad. Dans le même temps, la Tunisie jouera contre Panama à Saransk. (Belga)