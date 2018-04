Le Bangladesh commence à déplacer les Rohingyas avant la mousson

(Belga) Les autorités du Bangladesh ont commencé à déplacer quelque 100.000 réfugiés rohingyas vers des terrains situés plus en hauteur de peur que la mousson ne provoque glissements de terrain et inondations dans les camps où ils se trouvent actuellement, a-t-on annoncé officiellement dimanche.

"Nous avons déjà transporté quelque 10.000 réfugiés vers des lieux plus sûrs", a déclaré dimanche à l'AFP le commissaire bangladais aux réfugiés Mohammad Abul Kalam, ajoutant que les autorités comptaient déplacer dans les mois qui viennent les 100.000 réfugiés jugés les plus à risque. L'ONU avait évalué cette semaine à 150.000 le nombre des Rohingyas réfugiés au Bangladesh que la saison des pluies, attendue pour juin, mettrait en danger, non seulement à cause des glissements de terrain ou des inondations mais aussi en raison des épidémies que cela pourrait provoquer. Le Bangladesh avait alloué environ 14 km² de forêt aux quelque 700.000 réfugiés arrivés depuis août dernier de la Birmanie voisine, fuyant la répression violente de l'armée, pour leur permettre d'ériger des abris de fortune, mais ceux-ci risquent de ne pas tenir face à la mousson. D'autant plus qu'entre le bois nécessaire pour construire les maisons et celui servant à se chauffer ou à faire la cuisine, les réfugiés ont déjà déboisé toute cette zone et même une partie des forêts environnantes, laissant les collines vides de végétation et donc particulièrement vulnérables face à l'arrivée des pluies. Un responsable local, rappelant que la région est toujours particulièrement touchée au moment de la saison des pluies, estime qu'environ "200.000 personnes sont menacées par des glissements de terrain". (Belga)