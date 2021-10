Le baseball cubain frappé par une épidémie record de défections

L'un a filé dès l'aéroport, un autre a sauté de la fenêtre de sa chambre d'hôtel: cette année, un nombre record de joueurs cubains de baseball a fait défection à l'étranger, alors que l'île subit sa pire crise économique en 30 ans.

Lundi, l'équipe partie disputer au Mexique le Mondial des moins de 23 ans est rentrée à Cuba. Sur les 24 joueurs du voyage aller, n'en restait plus que la moitié.

Ce "Mondial des défections" est "sans précédent dans l'histoire du baseball", explique à l'AFP Francys Romero, journaliste spécialisé sur le sujet et auteur du livre "Le rêve et la réalité, histoires de l'émigration dans le baseball cubain".

L'un de ces joueurs lui a raconté s'être lancé du deuxième étage de l'hôtel où logeait la sélection en s'agrippant à un palmier pour rejoindre une voiture qui l'attendait.

Le phénomène n'est pas nouveau, "il a commencé en 1991, quand un lanceur de l'équipe de La Havane, (René) Arocha, a abandonné la sélection à l'aéroport de Miami", rappelle-t-il.

Depuis, "deux à trois" joueurs ont déserté chaque année, le record jusque-là étant de neuf en 1996. Beaucoup aussi partent légalement, une option possible depuis la réforme migratoire de 2013 mais compliquée par la forte réduction des vols due à la pandémie.

Derrière cet exode, l'abolition du sport professionnel à Cuba depuis la révolution menée par Fidel Castro en 1959, ce qui pousse nombre de sportifs à chercher une meilleure carrière ailleurs.

- "Une guerre" -

Si leur nombre a explosé cette année, leur profil aussi a changé: plus jeunes et pas toujours destinés à une grande carrière internationale, souligne Francys Romero. Leur urgence? "Changer de vie, et l'aspect sportif vient après".

Sur les réseaux sociaux, certains internautes cubains les ont critiqués... mais beaucoup leur ont simplement souhaité bonne chance, conscients de la difficulté de vivre sur l'île, en proie à de graves pénuries d'aliments et médicaments.

Déjà en juin, lors du tournoi pré-olympique de Floride, les trois stars de l'équipe et le psychologue avaient fait défection. L'île, triple championne olympique et 25 fois championne du monde, a raté pour la première fois de son histoire sa qualification aux Jeux de Tokyo.

Pour Luis Daniel del Risco, plus haut représentant de la fédération cubaine de baseball, "c'est une guerre" qui se livre, et "l'objectif est de détruire le baseball cubain".

Il dénonce une "campagne de harcèlement" par les recruteurs étrangers, à chaque déplacement à l'extérieur de l'équipe. "Ces personnes ont accès aux hôtels (où loge la sélection, ndlr), et beaucoup d'entre elles y entrent avec l'objectif de contacter ces jeunes" en leur disant "j'ai une proposition à te faire".

Cela passe aussi par "des appels, des messages Whatsapp" ou via "leurs proches", de quoi empêcher les joueurs d'"être concentrés sur le jeu comme d'autres équipes qui n'ont pas cette préoccupation".

- "Décision très compliquée" -

"J'ai souvent entendu dire que l'état de santé du baseball reflète celui de Cuba", confie le romancier cubain Leonardo Padura, grand fanatique de ce sport auquel il a consacré un livre d'entretiens avec des joueurs.

Et "je crois que ce qui s'est passé est une représentation de ce qui se passe dans le pays, cette furie migratoire" également traduite ces derniers mois par une hausse des "balseros", ces Cubains qui tentent de traverser, sur des embarcations de fortune, le détroit de Floride pour rejoindre les Etats-Unis.

"Il faut respecter la décision de ces jeunes", estime l'écrivain, qui a lui-même toujours rêvé d'être joueur de baseball et soutient l'équipe Industriales de La Havane. "C'est vraiment une décision très compliquée à prendre, car ils renoncent à énormément de choses".

Ils partent "sans leur passeport, confisqué par la délégation", souligne Francys Romero, et seront interdits de revenir à Cuba pendant huit ans.

Ces joueurs "n'ont pas respecté leur engagement envers leurs coéquipiers et envers le pays", estime Luis Daniel del Risco, mais "c'est une décision personnelle de chacun".

Face à ce problème, il n'y a qu'une seule solution, selon lui: "donner aux joueurs cubains de baseball les mêmes possibilités que les autres", car "nous, pour pouvoir jouer à l'étranger, on doit abandonner une délégation, renoncer à être cubains, ce n'est pas juste".

Un accord historique avait justement été signé fin 2018, entre les fédérations américaine et cubaine de baseball, permettant aux joueurs cubains d'être recrutés par des équipes de la Ligue nord-américaine (MLB) sans avoir à faire défection.

Mais les tensions diplomatiques entre les deux pays lui ont été fatales: l'administration Trump l'a annulé dès 2019.