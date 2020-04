Le bateau de croisière allemand en quarantaine autorisé à quitter l'Australie

(Belga) Le bateau de croisière allemand Artania, qui a été mis en quarantaine en Australie-Occidentale en raison de près de 80 cas de contamination au coronavirus, a finalement quitté le pays samedi.

Le navire Artania, qui appartient au croisiériste allemand Phoenix Reisen, était amarré à Fremantle, au sud de Perth, depuis fin mars. Près de 80 passagers et membres d'équipage ont été testés positifs au Covid-19. Le bateau a pris la mer en direction de l'Allemagne juste après 13h00 (07h00 heure belge), a déclaré à DPA un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le navire, qui prévoit de faire escale en Indonésie et aux Philippines pour y déposer du personnel, transporte plus de 400 personnes, principalement des membres d'équipage. "Merci! Fremantle", était-il inscrit sur une grande pancarte sur le navire. Une partie de l'équipage, qui doit rentrer par un vol charter, a été évacuée du navire samedi et transférée dans un hôtel de Perth, selon les autorités de l'État d'Australie-Occidentale. Le départ sera un grand soulagement pour le gouvernement de l'État, qui avait demandé au navire de partir le plus tôt possible et avait également demandé l'aide du gouvernement fédéral. "Je pense que nous allons tous pousser un soupir de soulagement lorsqu'il quittera les eaux australiennes", a déclaré le Premier ministre d'Australie-Occidentale, Mark McGowan, aux journalistes à Perth. Au total, 81 membres d'équipage et passagers d'Artania ont été testés positifs pour le coronavirus et des dizaines d'entre eux se trouvent dans les hôpitaux de Perth, tandis que trois personnes - deux membres d'équipage et un passager - sont décédées des suites du virus. (Belga)