Le Bhoutan vote aux troisièmes législatives de son histoire

Petite nation enclavée entre l'Inde et la Chine, le Bhoutan votait jeudi pour le second tour des troisièmes élections législatives de son histoire, qui consacreront l'arrivée d'un nouveau parti au pouvoir.

Fondé seulement en 2013, le Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) est arrivé en tête du premier tour le 15 septembre avec 92.722 suffrages, suivi de près par le Druk Phuensum Tshogpa (DPT) - un parti d'opposition plus établi - avec 90.020 voix.

Le parti du Premier ministre Tshering Tobgay, au pouvoir depuis 2013, a reconnu sa défaite après être arrivé en troisième position.

"Nous attendons d'un nouveau balai de bien nettoyer", a déclaré un électeur, Gopal Chettri, après avoir voté dans la capitale Thimphou. "C'est un pays avec un budget limité donc il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre. Quelque soit le parti vainqueur il devra faire avec", a-t-il ajouté.

Les rues à Thimphou étaient en grande partie vides jeudi en raison du jour de congé donné pour les élections.

Si le DNT a obtenu davantage de votes, le DPT est en tête de plus de circonscriptions. Dans l'entre-deux tours, les deux formations ont essayé de courtiser le tiers des électeurs qui avait soutenu d'autres partis.

Les deux concurrents ont promis de développer l'économie et le système de santé ainsi que d'améliorer la transparence du gouvernement. La corruption, la pauvreté dans les zones rurales, le chômage des jeunes et les gangs criminels posent problème au "pays du dragon tonnerre".

Le DPT avait remporté la première élection de l'histoire du Bhoutan en 2008, lorsque ce royaume de 800.000 habitants était passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Il a promis de "rendre l'économie du Bhoutan autosuffisante d'ici 2025", tandis que le DNT a assuré vouloir "réduire l'écart" avec les pays développés.

Le DPT veut accélérer la constructions de centrales hydroélectriques, principale richesse du pays, mais le DNT redoute d'aggraver la dette extérieure. Celle-ci est détenue en majorité par l'Inde, qui finance largement les projets énergétiques dont le gros de la production lui est ensuite vendu.

Célèbre de par le monde pour son fameux indice de "Bonheur national brut", le Bhoutan reste une nation relativement préservée. Le tourisme de masse y est découragé par un visa au coût prohibitif.

Seul pays du monde au bilan carbone négatif, cette terre de forêts et montagnes absorbe trois fois plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en produit.

Historiquement dans la sphère d'influence de l'Inde, le royaume est de plus en plus courtisé par la Chine, ce que New Delhi voit d'un mauvais œil.