Le bilan du terrible incendie qui ravage le nord de la Californie continue de s'alourdir, Trump se trompe de ville

Le bilan des victimes de l'incendie qui ravage le nord de la Californie a continué à progresser ce dimanche matin, passant à 76 morts après la découverte des restes de cinq nouvelles personnes, ont annoncé les autorités. Le nombre des personnes portées disparues atteint 1276.

Ce nombre est très imprécis, car il a été établi à partir de «données brutes», comme des coups de téléphone passés aux secours, a prévenu le shérif du comté de Butte. Certains noms orthographiés de différentes manières pourraient aussi avoir été comptabilisés plusieurs fois et certains rescapés ne se sont pas signalés aux autorités ou à leurs familles, a-t-il ajouté. Depuis vendredi, 380 personnes ont été localisées et retirées de la liste des personnes disparues.

"Beaucoup de progrès ont été faits par rapport à cela, mais les données restent brutes", a-t-il insisté.





Trump sur place, distrait...



Le président américain Donald Trump s'est rendu samedi dans les ruines à Paradise, où l'incendie, baptisé Camp Fire, s'est déclaré le 8 novembre. "C'est très triste à voir", a-t-il déclaré après avoir passé une vingtaine de minutes dans un camp de mobile-homes, où seul un drapeau américain apportait une touche de couleur au milieu des cendres.

Interrogé sur le fait de savoir si cette visite avait fait évoluer sa position sur le changement climatique, le président américain a répondu: "Non, non, j'ai un avis tranché. Je veux un super climat et nous allons l'avoir".

C'est anecdotique, mais tandis qu'il parlait à la presse, le président à fait référence à plusieurs reprises à la ville de "Pleasure" (plaisir, en anglais), au lieu de Paradise...

Les flammes ont réduit en cendres la ville de 27.000 habitants et dévasté 60.000 hectares de végétation. Alors qu'il n'était contenu samedi qu'à 55%, le foyer continue de menacer les habitations de près de 50.000 personnes qui restent soumises à des ordres d'évacuation.