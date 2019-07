Le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Bombay grimpe à 13 morts

(Belga) Six nouveaux corps ont été dégagés des décombres d'un immeuble de plusieurs étages qui s'est effondré mardi à Bombay, portant le bilan à 13 morts, a indiqué la police mercredi.

"Dix blessés ont également été secourus", a précisé le chef de la police locale, Sandeep Bagdikar. "Les gravats ne devraient plus renfermer que deux ou trois personnes à ce stade", a-t-il ajouté. Huit hommes, quatre femmes et un adolescent de 15 ans ont perdu la vie dans l'accident, survenu dans le quartier financier de Dongri. Une quinzaine de familles résidaient dans cet immeuble vieux d'un siècle, selon le gouverneur de l'État du Maharashtra, Devendra Fadnavis. Les opérations de secours ont été entravées par la localisation du bâtiment, situé dans une rue étroite ne permettant pas l'acheminement d'équipement lourd, et par la pluie en cette période de mousson. (Belga)