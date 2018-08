Le bilan de l'explosion lundi dans une mine pakistanaise porté à 15 morts

(Belga) L'explosion survenue lundi dans une mine de charbon dans le sud-ouest du Pakistan a fait 15 morts, selon un dernier bilan publié mercredi par les autorités locales. Les mineurs portés disparus après le sinistre ont tous été retrouvés morts.

La mine s'est écroulée alors que des mineurs avaient utilisé de la dynamite pour creuser davantage sur le site de Sinjidi, à environ 45 kilomètres de Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan. L'utilisation de dynamite est interdite dans les mines mais les mineurs en emploient souvent pour creuser plus rapidement. Les mines de charbon dans cette très pauvre et instable province pakistanaise, riche toutefois en minerais et hydrocarbures, sont connues pour leurs conditions de sécurité déficientes. Dans un accident similaire, au moins 43 mineurs étaient morts en 2011 dans le district de Sorange, ailleurs au Baloutchistan. La province est également secouée par une insurrection séparatiste et des violences islamistes, qui ont fait des centaines de morts ces dernières années (Belga)