Le bilan des intempéries au Japon dépasse les 80 morts

(Belga) Selon l'agence de presse nippone Kyodo et la télévision locale NHK, les pluies torrentielles qui inondent le Japon depuis plusieurs jours ont fait environ 80 victimes, un bilan en forte hausse. Selon NHK, "au moins 81 personnes sont mortes", tandis que "plus de 40 sont encore portées disparues dimanche", selon Kyodo, dans l'ouest du pays où les pluies ont provoqué des inondations spectaculaires, faisant disparaitre des quartiers entiers et provoquant des coulées de boue dévastatrices.

Quelque 54.000 membres de la police, des différentes forces de l'ordre et des services de secours sont impliqués dans les opérations de sauvetage, tentant d'atteindre les personnes isolées par les flots et de retrouver les disparus. Dimanche après-midi, plus de 30.000 citoyens étaient présents dans des centres d'évacuation. La préfecture d'Okayama est l'une des plus touchées, sur la plus grande île du Japon, l'île de Honshu. Plusieurs digues y ont cédé. Les pluies torrentielles ont commencé jeudi, et les conséquences des inondations devraient perturber le pays pour de nombreuses semaines et de nombreux mois. Des portions de lignes de chemins de fer ont été endommagées à un tel point que des mois de réparations sont craints. (Belga)