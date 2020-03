Le bilan du Coronavirus: 27 morts de plus en Italie, la situation s'aggrave aux États-Unis

Soixante-dix neuf personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes en Italie depuis le début de l'épidémie, soit 27 de plus en 24 heures dans un pays qui compte au total 2.502 cas, selon un décompte officiel publié mardi.



Un nouveau-né a également été contaminé et hospitalisé à Bergame, près de Milan, selon la Protection civile et les autorités régionales de Lombardie. L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde par cette épidémie de pneumonie virale, après la Chine et la Corée du Sud.



Les décès ont eu lieu principalement en Lombardie (la région de Milan, 55 morts), 18 en Emilie-Romagne, 3 en Vénétie (autour de Venise), qui sont les trois régions les plus touchées, ainsi que 2 dans les Marches (sud-est) et 1 en Ligurie (centre-ouest), a annoncé mardi à la presse le chef de la Protection civile, Angelo Borrelli.

L'Argentine et le Chili enregistrent leurs premiers cas de coronavirus

Un Argentin qui a récemment voyagé en Italie et un Chilien qui a séjourné dans le sud-est asiatique, selon les autorités sanitaires de ces deux pays.



En Argentine, un homme de 43 ans "qui revenait d'Italie" a été placé à l'isolement dans une clinique privée de Buenos Aires, "heureusement avec un profil (sanitaire) qui n'est pas compliqué", a annoncé le ministre argentin de la Santé, Gines Gonzalez, lors d'une conférence de presse.

Au Chili, un homme de 33 ans, qui a voyagé pendant un mois dans plusieurs pays d'Asie, a été diagnostiqué positif au coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, Jaime Mañalich, également lors d'une conférence de presse. Le patient, dont l'état ne suscite pas d'inquiétude, a été hospitalisé à Talca, une ville située à 350 km au sud de Santiago.



Selon le directeur de l'hôpital, Alfredo Donoso, l'homme est rentré au Chili le 25 février et a commencé a présenté des symptômes respiratoires "assez légers" une semaine après son retour. "Il est arrivé avec une forte fièvre, mais cela est rentré dans l'ordre par la suite et il n'a plus aucun symptôme", a-t-il ajouté.



Outre ces deux pays, le Brésil, le Mexique, l'Equateur et la République dominicaine ont enregistré des cas de covid-19 en Amérique latine.

Le nombre de cas toujours en hausse en Corée du Sud

La Corée du Sud a répertorié mercredi 142 nouveaux cas de coronavirus, soit une hausse nettement inférieure à celle de mardi, mais qui porte le total des cas constatés dans le pays à 5.328.

La Corée du Sud, qui est le pays le plus touché par l'épidémie après la Chine où elle était apparue en décembre, avait annoncé mardi une augmentation de 851 cas, qui constituait sa plus forte progression quotidienne.

Le président sud-coréen Moon Jae-in avait parlé d'une "guerre" contre la maladie. Mercredi, quatre nouveaux décès ont été annoncés, ce qui porte le bilan de l'épidémie en Corée du Sud à 32 morts, selon les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC).

La Chine annonce 38 décès supplémentaires, nombre de cas en repli

La Chine a fait état mercredi d'une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif et de 38 décès supplémentaires.

Le bilan au niveau national est désormais de 2.981 morts, a indiqué la Commission nationale de la Santé, avec plus de 80.200 personnes infectées au total. Ont été recensés 115 nouveaux cas dans la province centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie, et seulement quatre ailleurs dans le pays.

Depuis plusieurs jours, le nombre de nouveaux cas est en baisse en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visant plus de 50 millions de personnes semblent porter leurs fruits. Mais le pays s'inquiète de nouvelles contaminations sur des individus dépistés à leur retour de l'étranger. Au moins 13 cas de contamination de Chinois rentrés de l'étranger ont été recensés ces derniers jours, dont huit de retour d'Italie, mardi dans la province du Zhejiang (est).

Le bilan s'aggrave aux Etats-Unis avec neuf morts au total



Les autorités sanitaires ont annoncé mardi que neuf personnes au total étaient mortes aux Etats-Unis des suites d'une infection par le nouveau coronavirus, toutes dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

Huit victimes du coronavirus Covid-19 ont été recensées dans le comté de King, tout proche de la ville de Seattle (700.000 habitants) et une autre est morte dans le comté voisin de Snohomish. Il s'agissait principalement de personnes âgées et/ou présentant un état de santé déjà fragile, selon les détails communiqués par les autorités sanitaires du comté de King.

Plus d'une centaine de cas ont été repertoriés sur l'ensemble du territoire américain mais les seuls décès connus sont survenus dans l'Etat de Washington.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689