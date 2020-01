Le bilan du séisme dans l'est de la Turquie passe à 29 morts

(Belga) Le bilan du séisme qui a touché l'est de la Turquie est passé à 29 morts samedi soir, alors que les secours redoublaient d'efforts à Elazig pour retrouver des victimes vivantes.

Un violent tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé vendredi soir cette ville de l'est de la Turquie. Près de 1.500 personnes ont été admises dans les hôpitaux d'Elazig et des villes environnantes, selon l'agence de presse étatique Anadolu, citant l'agence nationale des catastrophes AFAD. Selon cette source, 72 bâtiments se sont effondrés tandis que près de 1.000 ont été endommagés après 462 répliques depuis le séisme. D'après la chaîne de télévision publique TRT, un total de 44 personnes ont été secourues. Selon le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu, 22 personnes se trouveraient toujours piégées sous les décombres. Durant toute la journée de samedi, les opérations de fouilles à la recherche de survivants se sont succédées. Les médias turcs ont diffusé de nombreuses images de secouristes évacuant des gens qui avaient été ensevelis, quelque 21 heures après le tremblement de terre. Alors que la soirée et la nuit étaient froides en Turquie, des dizaines d'équipes de secours bataillaient pour atteindre les survivants. Elles concentraient leurs efforts sur trois bâtiments qui se sont effondrés dans les quartiers de Sursuru et Mustafapasa, au centre d'Elazig. Lors d'une visite dans cette ville de l'est du pays plus tôt dans la journée, le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé que plus de 1.000 personnes avaient été blessés à la suite du tremblement de terre, promettant que "tous les moyens" seraient utilisés pour poursuivre les efforts de sauvetage. Il s'est ensuite rendu à Malatya, à 91 kilomètres au sud-ouest de là, pour rendre visite à des blessés soignés dans un hôpital de la ville. Au moins 25 bâtiments s'y sont effondrés. (Belga)