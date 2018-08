Le bilan grimpe à 460 morts à la suite du séisme en Indonésie

(Belga) Le bilan du violent séisme survenu le 5 août dernier sur l'île indonésienne de Lombok s'élève désormais à 460 morts, a fait savoir mercredi l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Les dégâts sont eux estimés à 440 millions d'euros. Quelque 7.800 personnes ont également été blessées lors du tremblement de terre, et plus de 417.000 ont perdu leur habitation. Le séisme, d'une magniture de 6,9, a été suivi par des centaines de répliques qui compliquent les travaux de secours. Selon les autorités locales, le bilan meurtrier pourrait encore augmenter. L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays compte également près de 130 volcans actifs. (Belga)