Le bilan s'alourdit en Indonésie après d'importantes inondations: au moins 53 morts

Des dizaines de milliers d'Indonésiens n'avaient toujours pas regagné leur domicile samedi à la suite des inondations qui ont frappé la région de Jakarta, faisant 53 morts, ont indiqué les autorités.



Plus de 170.000 personnes vivant dans des quartiers submergés restaient réfugiées dans des abris.



Des pluies torrentielles ont commencé à tomber la veille du Nouvel An, déclenchant des crues soudaines et des glissements de terrain dans la région de Jakarta ainsi que dans la région de Lebak, située dans le sud-ouest de l'île de Java, à une centaine de kilomètres de la capitale.



Samedi, l'agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que 53 personnes sont décédées et qu'une personne demeure portée disparue.



Un précédent bilan faisait état vendredi de 43 morts.



"Nous avons découvert plus de corps", a déclaré le porte-parole de cette agence, Agus Wibowo.



Des représentants officiels rendront visite samedi aux sans-abri se trouvant dans les zones les plus touchées, a-t-il ajouté.



Les abris sont pleins de réfugiés qui tentent de se reposer sur de minces nattes alors que la nourriture et l'eau potable commencent à se raréfier.



Certains sont contraints d'utiliser les eaux provenant des crues pour se laver et faire la vaisselle.



"Nous avons vraiment besoin d'eau potable dans cet abri", a déclaré Trima Kanti, réfugié dans la banlieue ouest de Jakarta.



La plupart des personnes décédées dans ces inondations se sont noyées, ont été ensevelies dans des glissements de terrain ou ont souffert d'hypothermie.



Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la capitale indonésienne.



La capitale indonésienne est régulièrement frappée par des inondations durant la saison des pluies en Indonésie, qui a commencé fin novembre.